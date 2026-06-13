Gobierno de Sudán acusa a paramilitares de crear sistema educativo paralelo durante guerra

"El Gobierno de Sudán afirma que los exámenes y certificados nacionales son administrados por instituciones nacionales unificadas y soberanas que reflejan la unidad del Estado sudanés y su sistema educativo", dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado, después de que los estudiantes en zonas bajo control de las FAR realizaran exámenes de secundaria.

Exteriores afirmó que "no permitirá la imposición de ninguna realidad educativa paralela que amenace el futuro de los estudiantes o que menoscabe el reconocimiento nacional e internacional de sus cualificaciones académicas", después de acusar a las FAR de "desintegrar" el sistema establecido.

Además, acusó al brazo político de los paramilitares, la Alianza Fundacional Sudanesa (Tasis), de "distorsionar" un comunicado emitido hace tres días por UNICEF sobre el derecho de todos los estudiantes sudaneses de realizar exámenes de secundaria, que han sido cancelados recurrentemente durante los más de tres años de guerra.

En este sentido, afirmó que las FAR intentan "legitimar" su sistema educativo con las declaraciones de UNICEF y mediante los exámenes que se celebran desde principios de junio, aunque la agencia de la ONU advirtió sobre los riesgos de "los sistemas de certificación fragmentados".

El pasado domingo, el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti- dio el pistoletazo de inicio de los primeros exámenes de secundaria en Nyala, la capital del estado de Darfur del Sur y la sede administrativa de la autoridad de gobierno paralela creada por los paramilitares.

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Tras el estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, los exámenes de certificación de secundaria se suspendieron semanas antes de su fecha prevista, interrumpiendo la educación de 570.000 estudiantes durante aproximadamente 19 meses.

Los exámenes finalmente se celebraron en diciembre de 2024, y más de 560.000 estudiantes los presentaron en abril del año pasado.

El Ministerio de Educación aseguró que miles de estudiantes de las regiones de Darfur y Kordofán realizaron los exámenes en los estados del Nilo del Río, Norte, Nilo Blanco y Jartum, mientras que el Gobierno cubrió los gastos de transporte y alojamiento.

Sudán está militarmente dividido en dos territorios: el oeste, controlado por las FAR; y el noreste, en manos del Ejército, que también controla la capital, Jartum.

La guerra ha provocado que casi la mitad de las escuelas de todo Sudán no estén operativas, mientras que al menos 8 millones de niños y niñas no están escolarizados, según UNICEF, que afirma que las interrupciones en el aprendizaje más agudas son en Darfur y en la vecina región de Kordofán.