Guyana nominará a la embajadora Rodrigues-Birkett para la Secretaría General de la ONU

"En los últimos años, Guyana se ha consolidado como una voz influyente en el ámbito internacional. Nuestra exitosa elección al Consejo de Seguridad de la ONU y la culminación de nuestro mandato 2024-2025 en dicho organismo han demostrado al mundo que Guyana puede ejercer liderazgo en diversos niveles del sistema global", declaró el presidente, según un comunicado oficial.

El jefe de Estado destacó que Guyana, durante su mandato 2024-2025 en el Consejo de Seguridad, abogó constantemente por la paz, el diálogo y el respeto al derecho internacional.

Además, afirmó que Guyana ha adquirido un papel cada vez más destacado en materia de cambio climático, seguridad alimentaria y energética y biodiversidad, argumentando que el país ha demostrado que el crecimiento económico y la protección del medioambiente pueden ir de la mano.

Refiriéndose a la candidata, a la que propone para suceder a António Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026, Ali indicó que Rodrigues-Birkett aporta la amplia experiencia que exige el cargo.

"La embajadora Rodrigues-Birkett ha adquirido la experiencia, los conocimientos, el criterio y las habilidades diplomáticas necesarias para desempeñar con capacidad y eficacia las funciones de secretaria general de la ONU", subrayó.

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La trayectoria profesional de Rodrigues-Birkett abarca más de dos décadas en el servicio público. Fue ministra de Relaciones Exteriores de Guyana de 2008 a 2015 y ministra de Asuntos Indígenas de 2001 a 2008.

Además, ha sido la representante permanente de Guyana ante la ONU desde 2020, liderando la participación del país durante su mandato en el Consejo de Seguridad.

El presidente de Guyana declaró que el próximo secretario general debe ser capaz de generar confianza entre los Estados Miembros y liderar con visión de futuro, cualidades que, a su juicio, Rodrigues-Birkett ha demostrado a lo largo de su carrera.

"Su visión para la ONU -añadió Ali- se centra en fortalecer el multilateralismo, hacer que la organización sea más eficaz y receptiva, y mantenerla capaz de afrontar conflictos, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y las amenazas emergentes a la paz y la seguridad", concluyó.

Guyana, que conmemoró el pasado 26 de mayo el 60 aniversario de su independencia del Reino Unido, vive un momento de profunda transformación, impulsada por el descubrimiento y explotación de sus reservas petroleras, que han generado un notable crecimiento económico y han puesto al país en la escena mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasificó a Guyana, cuya población no llega al millón de habitantes, como líder mundial con un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) real del 47 % anual entre 2022 y 2024.