Israel ha atacado más de 70 objetivos de Hizbulá en el Líbano en el último día

"En las últimas 24 horas, se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hizbulá, incluyendo lanzaderas y estructuras utilizadas por Hizbulá", recoge el comunicado castrense emitido este sábado.

El Ejército dijo haber matado también a milicianos del grupo chií en las posiciones en las que operan las tropas en el sur libanés.

El comunicado se produce horas después de que las fuerzas armadas ordenaran la evacuación de una veintena de localidades en la zona de Nabatieh, en el sur del país levantino, como respuesta a un lanzamiento de proyectiles de Hizbulá que logró cruzar a territorio israelí (y fue interceptado) a primera hora de este sábado.

Según la cadena libanesa Al Mayadeen, Israel ya estaba bombardeando zonas del sur libanés, como barrios de Nabatieh, antes de emitir esas órdenes de evacuación a la población.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos iniciada esta mañana.

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Además, otro ciudadano libanés falleció en un ataque aéreo contra la ciudad de Kfar Remmam, de acuerdo con la ANN, que añadió que los cazas israelíes también bombardearon la zona de Nabatieh al Fawqa.

Por su parte, el Ejército libanés, que no interviene en la guerra, denunció en un comunicado que un dron israelí atacó a un soldado mientras se desplazaba cerca de un hospital de Nabatieh y, posteriormente, volvió a apuntar contra el militar, "lo que provocó que resultara gravemente herido".

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, aseguró el viernes que el Ejército no abandonará el sur libanés invadido.

Sin embargo, el memorando de entendimiento que se está fraguando entre EE.UU. e Irán, con mediación de Pakistán, implica el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés.

La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha provocado desde entonces la muerte de más de 3.700 personas solo en el Líbano, según las autoridades del país mediterráneo.