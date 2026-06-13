La Feria del Libro de Madrid no solo vende libros, también crea puentes con Latinoamérica

Con eventos como 'Presentación de la Feria del Libro de Santo Domingo', 'Encuentro con delegación de autores colombianos' o 'La influencia del español de Puerto Rico: un torrente de creatividad y reivindicación', además de un pabellón Iberoamericano, la feria incita a intercambios de proyectos culturales.

Charo Fierro, una de las fundadores de la editorial independiente Huerga y Fierro, contó a EFE que, gracias a la Feria del Libro de Madrid, logró tejer una profunda relación con el Caribe.

La editora explicó que en 2019, cuando la República Dominicana fue país invitado a la feria, se creó un vinculo con las instituciones culturales dominicanas que propició que invitaran a su editorial a cada Feria del Libro de Santo Domingo.

Detalló que, durante su estancia en República Dominicana, los editores participaron en encuentros oficiales "con autores, colectivos de escritores y asociaciones culturales".

Desde entonces, la apuesta por las letras dominicanas en España ha mejorado y el público europeo tiene hoy acceso a grandes premios nacionales como Mateo Morrison, José Mármol, Carmen Imbert y Ángela Reyes, así como la poeta Rosa Silverio.

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Mientras tanto, la escritora y diplomática dominicana Aralis Rodríguez relató a EFE que la publicación de su libro en España fue un hito fortuito tras coincidir personalmente con la editora Charo Fierro en un evento en Madrid.

La capital española "es una cuna increíble de editores y de librerías, así que hay que estar en el lugar correcto, en el momento preciso de la historia", cosa fundamental a su juicio para que las letras trasciendan fronteras.