La fiesta continúa en Ciudad de México con un desfile mundialista multitudinario

Al ritmo de música folclórica y sonidera, el desfile avanzó por la arteria principal de la capital mexicana, desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, bajo el cobijo de una multitud vibrante que ondeó banderas y entonó cánticos festivos.

Catrinas, danzantes prehispánicos y alebrijes (figuras de animales fantásticos), entre otros protagonistas, formaron el contingente que buscó festejar y representar la cultura mexicana en el marco del primer Mundial organizado por tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá.

Las catrinas son figuras femeninas en forma de calavera, ataviadas con ropa elegante, que se han convertido en uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, que se celebra en noviembre y es una festividad declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Pero el gobierno de la capital mexicana adelantó parte de esta celebración, referente turístico internacional, para coincidir con los festejos mundialistas.

La fiesta fusionó así el tradicional desfile de Día de Muertos con carrozas, animadores y simbología futbolera de todos los países participantes del Mundial.

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Entre las carrozas que desfilaron destacó una en homenaje a Diego Maradona, otra a Pelé y una más que recordaba a otros futbolistas emblemáticos fallecidos como Gerd Müller o Eusebio.

Al ambiente festivo se sumaron en forma las mascotas del Mundial México 70 ´Juanito´ y la de México 86 ´Pique' para celebrar la llegada del torneo bajo el lema 'La pelota vuelve a casa'.

Otra de las carrozas más destacadas fue la que rindió homenaje al Mundial femenino México 71 con las subcampeonas mexicanas del torneo montadas en ella.

Aficionados provenientes de cada rincón de México mostraron el apoyo a la selección mexicana y tiñeron de verde las calles, exhibiendo máscaras de luchador, sombreros de mariachi y otros símbolos de la cultura nacional.

"Hoy hemos mostrado al mundo una pequeña parte de lo que vivimos como cultura", dijo a EFE el aficionado mexicano Milton Pérez.

A la celebración mundialista asistió también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que fue recibida con algunos abucheos y chiflidos.

El desfile sirvió como complemento a la celebración masiva que tuvo lugar en el Ángel de la Independencia el pasado jueves tras la victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural de este Mundial de Fútbol 2026.

La próxima cita mundialista de México será en Guadalajara el jueves 18 de junio ante el combinado de Corea del Sur en el Estadio Akron, conocido popularmente como Estadio Chivas y se espera que si los locales ganan el encuentro el Paseo de la Reforma vuelva a convertirse en el escenario festivo de la capital.