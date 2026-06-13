La Habana vive el Mundial 2026 y por 90 minutos los cubanos olvidan la crisis en la isla

Uno de los epicentros de la fiesta del fútbol se trasladó en esta jornada a la Fábrica de Arte Cubano (FAC), el icónico centro cultural en el Vedado habanero, que abrió sus puertas para transmitir el duelo entre suramericanos y magrebíes, que se disputó en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey en el arranque del Grupo C del Mundial 2026.

“Venimos por Brasil (...) somos fanáticos a la Canarinha, y vinimos por la calle, en lo que sea (...) en almendrones”, contó a EFE, la habanera Idania Heredia de 50 años, en referencia a los autos estadounidenses clásicos que funcionan como taxis compartidos en la capital cubana.

La crisis energética, que comenzó a mediados de 2024 en la isla, se ha agravado en los últimos meses de la mano del bloqueo petrolero de EE.UU. La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % durante este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.

El transporte público ha desaparecido prácticamente y en las calles de La Habana circulan mayormente los famosos triciclos eléctricos y pocos autos. A ello se suma que, ante el desabastecimiento de combustibles, el Gobierno cubano aplicó desde febrero un plan de contingencia que redujo los actos públicos, entre ellos los eventos culturales y deportivos.

En este contexto, la FAC había anunciado la pasada semana que funcionaría solo “para eventos especiales”, pero este sábado abrió las puertas para el encuentro deportivo en el que se aunaron los esfuerzos de la Embajada de Brasil en la isla y de otras empresas.

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Al respecto, el embajador brasileño en Cuba, Christian Vargas, quien también disfrutaba del partido en la FAC, señaló a EFE que lo hacía “con mucha alegría junto a los amigos cubanos” y también a “muchos extranjeros”.

“Estamos aquí en Fábrica de Arte para el primer partido de Brasil, que no será un partido fácil contra Marruecos. Es un equipo que respetamos mucho. Pero (...) vamos a luchar”, añadió el diplomático.

Ni las altas temperaturas en la isla -que se sentían cada vez más en las locaciones de la FAC, colmadas de los aficionados- impidieron que los habaneros asistentes disfrutaran del encuentro, se emocionaran con un gol de cada equipo en los primeros 45 minutos y exhibieran la adrenalina que transmite el futbol, incluso viviéndose desde lejos.

Así lo expresó Lianet Laguna, otra habanera de 33 años y que daba su apoyo a Marruecos, al afirmar que es un “equipo que promete”.

“Yo sé que este que en este Mundial también le va a echar”, decía jocosamente refiriéndose a que esperaba una buena participación por parte de este equipo africano.

La esperanza de esta joven -que reconoció “no seguir mucho el fútbol", pero si en el Mundial "porque reúne a los amigos”- no fue defraudada, pues Marruecos abrió el marcador del partido en el minuto 21 con un gol de Ismael Saibari.

El empate en la primera mitad tardaría apenas once minutos con un gol a cargo del brasileño Vinicius Junior, al minuto 32, que deparó la igualdad del partido hasta el final.

Otras entidades en la isla como la sede de la Embajada de Alemania, el Hotel Meliá Habana y varios negocios particulares se suman al Mundial y anunciaron la transmisión de varios de los partidos, pequeños alivios para los cubanos que, durante hora y media, hasta el 19 de julio próximo tratarán de desconectarse de la crisis en la isla, gracias a la emoción que transmite el fútbol.