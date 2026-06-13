Partidarios y detractores de la "remigración" marchan en Roma en manifestaciones paralelas

La movilización a favor fue convocada alrededor de las 15:00 hora local (13:00 GMT) bajo el lema 'Remigración y Reconquista' por una plataforma ciudadana homónima que impulsa una propuesta de ley de iniciativa popular.

En ella participaron varios colectivos de extrema derecha, entre ellos la organización neofascista CasaPound.

Con consignas como "quien no salte es comunista" o "¿dónde están los antifascistas?", centenares de asistentes recorrieron las calles del barrio romano de Prati portando banderas de Italia

Según los organizadores, el acto sirvió como cierre de campaña para la presentación en el Parlamento italiano de una propuesta de ley destinada a "desmantelar el sistema actual de inmigración", agilizar las expulsiones de quienes cometan delitos y frenar los flujos migratorios.

El texto legislativo, registrado como iniciativa popular en la página del Ministerio de Justicia italiano, parte de la premisa de que "no existe un derecho intrínseco a migrar".

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Entre sus medidas más polémicas figuran la expulsión coactiva de inmigrantes irregulares con la prohibición de reingreso por un mínimo de 10 años, el bloqueo y sanciones millonarias a las ONG de rescate marítimo, y la revocación de la ciudadanía adquirida por naturalización a extranjeros condenados por delitos graves.

De forma simultánea a la movilización a favor y al otro lado de Roma, diversos colectivos antifascistas, organizaciones de izquierda y asociaciones de apoyo a migrantes convocaron una contramanifestación cerca del Coliseo para expresar su rechazo frontal a lo que califican de "ideología xenófoba" y discursos de odio.

Para la jornada de este sábado, la policía de la capital italiana ha desplegado un fuerte dispositivo con más de 1.500 agentes de seguridad que incluye el cierre de varias vías principales, así como desvíos en el transporte público.