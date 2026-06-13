Trinidad y Tobago afirma que no hay pruebas de cantidades de hidrocarburos en el mar

La compañía explicó en un comunicado que puso en marcha una respuesta conjunta con varias agencias tras recibir ayer un informe sobre un posible avistamiento de hidrocarburos en aguas de Trinidad y Tobago.

Las exhaustivas inspecciones realizadas por las autoridades locales no han revelado indicios de contaminación ni anomalías en las instalaciones de la compañía, según Heritage Petroleum.

La petrolera mantuvo contacto directo con la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, que desplegó vigilancia marítima especializada para inspeccionar el Golfo de Paria y las aguas territoriales circundantes.

"Actualmente, no hay evidencia que respalde la presencia de grandes cantidades de hidrocarburos en el mar. Continuamos investigando y esperamos más información de la vigilancia aérea, marítima y terrestre desplegada", señaló el comunicado.

Ayer, el Gobierno de Venezuela informó que este supuesto nuevo derrame de hidrocarburos fue confirmado por imágenes satelitales y supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, suponiendo "riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras".

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Caracas exigió al Gobierno trinitense que "asuma plenamente su responsabilidad", adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantice "plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame".

Tras este reporte, el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, informó que su departamento, junto con Heritage Petroleum y la Guardia Costera, comenzaron una investigación para determinar el origen y la naturaleza de la sustancia observada frente a la costa suroeste del país.

El 9 de mayo pasado, Venezuela avisó de un vertido desde Trinidad y Tobago con una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria y, posteriormente, pidió una indemnización por las consecuencias de la fuga de hidrocarburos.