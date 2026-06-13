Ucrania informa de dos ataques exitosos contra infraestructura petrolera en Rusia

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania precisó en un mensaje en Telegram que las fuerzas de defensa atacaron una planta de preparación y bombeo de petróleo en las proximidades de la localidad de Kotovo, y confirmó el impacto en esta "instalación clave de la infraestructura de transporte de petróleo", en la que se declaró un incendio.

Según el comunicado, la instalación se encarga del tratamiento, el transporte y el bombeo de petróleo a través de oleoductos principales hacia las refinerías y la infraestructura de exportación de la Federación Rusa.

En concreto, recoge y prepara el petróleo de los depósitos del yacimiento de petróleo y gas de Korobkov, en la región de Volgogrado, y de los reservorios adyacentes en las regiones de Volgogrado y Astracán, así como en la República de Kalmukia.

El Estado Mayor informó además de ataques contra zonas de concentración y puestos de mando rusos en las regiones de Donetsk, Zaporiyia, Jersón y Járkov y la regiones rusa de Briansk y Bélgorod.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó de un ataque a la terminal de petróleo y gas 'Tamanneftegaz', en la región de Krasnodar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el comunicado publicado en Telegram, se trata del mayor complejo de transbordo de hidrocarburos licuados del sur de Rusia.

En el ataque llevado a cabo por efectivos del Centro de Operaciones Especiales 'Alfa' del Servicio de Seguridad, junto con las Fuerzas Especiales (SSO) y la Dirección General de Inteligencia (GUR), los drones del SBU alcanzaron cinco depósitos de productos petrolíferos en el parque de tanques, así como dos plataformas de carga de petróleo del terminal, precisa.

También se registraron incendios en la zona de estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías y las instalaciones de almacenamiento de 'Tamanneftegaz', mientras que la defensa antiaérea rusa que protegía la instalación también fue alcanzada, agrega el informe.