Una mujer de 40 años es asesinada en Uruguay, el noveno feminicidio de 2026

Según un comunicado de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, el hecho ocurrió la noche de este viernes en la zona rural de Puntas de Quebracho donde la mujer fue hallada con heridas de arma de fuego y, pese a que recibió atención médica, falleció. Este sábado, la policía encontró sin vida a su presunto asesino, un hombre de 46 años.

"El cuerpo fue hallado a unos 200 metros del lugar del hecho principal, suspendido de un árbol. Ambos tenían un hijo en común y no se registran denuncias previas", indica el comunicado que detalla que en el lugar se realizaron "las pericias correspondientes para el total esclarecimiento del hecho".

Este sería el noveno feminicidio consumado en lo que va del año, según el conteo del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 a la fecha.

La organización conceptualiza los feminicidios como "muertes violentas de mujeres por razones de género" y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o "por denuncias de familiares o amistades de las víctimas".

Se aclara que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno "por diferencias conceptuales o metodológicas".

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Según esta base de datos, los ocho casos previos corresponden a los asesinatos de mujeres de entre 18 y 82 años y solo en dos de estos casos el agresor fue imputado por "homicidio agravado por femicidio".

Los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior indican que entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en Uruguay y que el 58 % de estos homicidios fueron en un contexto de violencia machista.