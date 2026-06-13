Venezuela firma un acuerdo con la firma IMPSA para culminar una central hidroeléctrica

La alianza tiene también como objetivo "avanzar en trabajos del sistema eléctrico nacional (SEN) que permitirán sumar 2.640 megavatios al país, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico" de Venezuela, aseguró la mandataria en Telegram.

Venezuela firma este acuerdo cuando el país vive lo que la propia Rodríguez ha llamado un "nuevo momento político" marcado, principalmente, por una apertura a la inversión privada y extranjera en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y la electricidad, en medio de los estrechos acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero.

El Gobierno de Venezuela creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, un área controlada por el Estado y en crisis desde hace años, que la Administración de Rodríguez busca recuperar con inversión privada y extranjera.

Un decreto firmado por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y publicado en la Gaceta Oficial 43.385, establece la conformación del grupo "con carácter permanente a fin de llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios" en el sector.

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

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El pasado 2 de junio, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas.

La presidenta Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del depuesto jefe de Estado Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero pasado, anunció en abril negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

A mediados de mayo, el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro Alcalá para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica.