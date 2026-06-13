Viktor Orbán, reelegido presidente del Fidesz, pese a la derrota electoral de abril

Orbán, de 63 años, afirmó ante los delegados del partido, reunidos en Budapest, que “nunca” se rendirá y que aunque Fidesz por ahora no es una formación exitosa, deberá recuperarse y renovarse en los próximos meses.

A pesar de que en el congreso de Fidesz se oyeron algunas voces críticas, el único candidato para presidir el partido fue una vez más Orbán, quien al final recibió el apoyo de 729 de los 737 delegados, informó la televisión HírTv.

El congreso del Fidesz se realizó dos meses después de la derrota histórica del partido, cuando el líder de Tisza, Péter Magyar, puso fin a la ‘era Orbán’ tras 16 años.

Antes de las elecciones, el grupo parlamentario del Fidesz contaba con 133 escaños de los 199 en total, mientras que en el Parlamento actual tiene solo 52, frente a los 141 de Tisza.

“El responsable de los errores estratégicos soy yo y no otros”, reconoció Orbán ante los delegados, tras asegurar que “Hungría tuvo 16 años fantásticos” bajo su Gobierno.

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Según el ultranacionalista, elegido para un período de un año, el Fidesz “no está aún preparado para ser un partido opositor exitoso”, por lo que deberán trabajar mucho en los próximos meses, para “estar listos para cuando el gobierno (de Magyar) fracase y la gente se harte de ellos”.

Orbán dirige el Fidesz desde 1993, con la excepción de tres años entre 2000 y 2003.

En un documento publicado con el motivo del congreso de hoy, Orbán afirma que “la UE actualmente significa el mayor peligro a la Hungría soberana”.

El líder de Fidesz participará este miércoles en una reunión del grupo europarlamentario ultraconservador Patriotas por Europa, impulsado hace dos años por el propio Orbán.

Mientras Orbán retiene por ahora el control dentro del Fidesz, un retorno al poder parece cada vez más imposible después de que el Tisza presentara hace unos días al Parlamento un proyecto de ley que limita los mandatos de los primeros ministros.

La enmienda, con carácter retroactivo, establece que los primeros ministros en Hungría solo podrán estar en el poder durante dos mandatos de cuatro años.

Orbán estuvo en el poder durante cinco mandatos, cuatro de ellos consecutivos, entre 2010 y 2026.