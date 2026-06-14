Anuncian que se ha alcanzado un acuerdo entre EE.UU. e Irán

El primer ministro de Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Oriente Medio, incluso en Líbano, y cuya firma tendrá lugar en Ginebra el 19 de junio.

“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

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La Casa Blanca anuncia el levantamiento del bloqueo en Ormuz

Tras el anuncio del acuerdo, la Casa Blanca difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que el entendimiento con Irán ya está concluido y anunció medidas inmediatas para restablecer la navegación en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completado. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura libre de peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente con esto, autorizo la retirada inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, señala el comunicado.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo al lunes que el acuerdo con Estados Unidos pone un “fin inmediato a la guerra”.

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“En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los distintos frentes, incluido el Líbano”, respondió en la televisión estatal el diplomático.

Agregó que Irán salió vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

“El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra”, declaró Gharibabadi.

Apenas horas antes, Teherán había prometido retaliaciones contra un ataque de Israel al grupo proiraní Hezbolá en los suburbios de Beirut, que amenazó con frenar el acuerdo.

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“Solución diplomática”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que planea asistir a la firma del acuerdo con Irán en Ginebra. Agregó que Trump “podría” ir.

“Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté”, dijo Vance a Fox News cuando fue consultado sobre la ceremonia del 19 de junio.

Sharif hizo el anuncio y agradeció a Washington y a Teherán “por encontrar una solución diplomática al conflicto”.

“Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, escribió Sharif, quien también agradeció a los líderes de Catar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en la mediación en la guerra.

Un día antes del inicio de la cumbre del G7 en Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que el recién alcanzado acuerdo será un punto clave de discusión para las grandes potencias durante los tres días del encuentro.

“El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz a largo plazo y, obviamente, la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico en Irán”, dijo el mandatario francés en un video publicado en su Instagram.

El lunes recibirá en la ciudad a orillas del lago Lemán a Donald Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.

En la mañana del domingo, Trump culpó a Israel por demorar la firma del acuerdo con su ataque aéreo a Beirut.

La última vez que Israel realizó un ataque en la capital libanés, desencadenó uno de los golpes más fuertes contra un alto el fuego que se mantuvo en gran medida desde abril, con Irán lanzando una andanada de misiles en represalia e Israel respondiendo con ataques.

Teherán demandó desde el principio que cualquier acuerdo debía incluir a Líbano, donde Israel adelanta una campaña contra Hezbolá.

La guerra comenzó a finales de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán respondió con ataques a Israel y a aliados en la región, y bloqueo en la práctica el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro global de petróleo y gas natural. Estados Unidos respondió con un bloqueo del tráfico en todos los puertos iraníes.