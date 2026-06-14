Bolsas de China continental, Hong Kong y Taiwán suben hasta 2,5 % tras acuerdo Irán-EE.UU.

A las 9.30 hora local (01.30 GMT), coincidiendo con la apertura en China continental y Hong Kong, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzaba un 0,6 % hasta situarse en los 4.055,87 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen ganaba un 1,25 % y se situaba en los 15.150,09 puntos, mientras que el principal índice de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, subía un 0,8 %, hasta los 24.914,61 enteros.

En Taiwán, donde el mercado abre media hora antes, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, repuntaba un 2,5 % y se situaba en los 45.271,18 puntos.

Los mercados de China continental, Hong Kong y Taiwán siguieron así la tendencia alcista marcada a primera hora por otros grandes parqués asiáticos, después de que el Kospi surcoreano llegara a dispararse casi un 6 % y el Nikkei japonés subiera más de un 3 % en la apertura.

La reacción bursátil se produce después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para cerrar un conflicto que ha condicionado durante más de tres meses la evolución de los precios de la energía y del transporte marítimo global.

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La evolución del estrecho de Ormuz ha sido especialmente sensible para China, dado que por esa ruta transita alrededor del 45 % de sus importaciones de petróleo y gas.

La guerra había encarecido los costos energéticos y logísticos para la segunda economía mundial y provocó subidas de los precios internos de los combustibles.

Desde el inicio del conflicto, China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque también ha pedido respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos, comerciales y energéticos y que también han sido objetivo de ofensivas iraníes.