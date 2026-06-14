El presidente de Egipto confirma su asistencia al G7 y una reunión bilateral con Trump

"La participación de Egipto en la cumbre reafirma su papel fundamental en el avance de los esfuerzos por el desarrollo y la estabilidad en Oriente Medio", indicó la Presidencia egipcia en un comunicado, en el que recordó que también se abordarán "las formas de resolver las crisis geopolíticas internacionales".

Durante las sesiones de trabajo, también se analizarán y se buscarán formas de mitigar las repercusiones de la crisis en Oriente Medio en el comercio, la energía y las cadenas de suministro, de acuerdo con la nota, que no hizo referencia explícita a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ni al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Además, Al Sisi "tiene previsto celebrar reuniones bilaterales al margen de la cumbre con varios líderes de los países participantes, entre las que destaca una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", añadió la nota, sin aportar más detalles.

Esta es la segunda participación del mandatario egipcio en una cumbre del G7, ya que Al Sisi asistió por primera vez a la celebrada en la ciudad francesa de Biarritz en agosto de 2019, cuando Egipto presidía la Unión Africana (UA).

Évian recibe del lunes al miércoles a los líderes del G7, incluido Trump, y a otros ocho invitados, con la urgencia de analizar las novedades sobre la guerra en Irán, implicar más al republicano en el apoyo a Ucrania y reequilibrar juntos los desajustes macroeconómicos mundiales.

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Son los tres grandes temas en la agenda de una cumbre que se celebra en un contexto internacional considerado especialmente tenso, y con la mirada puesta en la que parece inminente firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, al que seguirían conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

La voluntad de Trump de apaciguar Oriente Medio queda patente también en su agenda, ya que tiene previstas bilaterales con los líderes de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como con la India.