JD Vance afirma tras el anuncio del acuerdo que Irán "nunca tendrá un arma nuclear"

"Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró en una entrevista con la cadena Fox News.

Vance explicó que el acuerdo incluye la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense, y el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los buques que entran y salen de puertos iraníes.

El vicepresidente anunció además que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente, Donald Trump.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, el cual será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.