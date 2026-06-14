Keiko Fujimori sale de Perú para viajar con su hija en la recta final del escrutinio

"Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa", indicó Fujimori en sus redes sociales junto a una foto con su hija en el propio Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Agregó que se trata de "un viaje estrictamente familiar" y que estará fuera del país "solo por unos días".

"Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros", sostuvo la candidata de Fuerza Popular.

Con el 98,552 % del escrutinio, Fujimori saca una ventaja de 18.500 votos a Sánchez, tras haber recibido un apoyo del 50,051 % del sufragio frente al izquierdista, que cosecha un 49,949 %.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó este viernes el conteo de las actas pendientes y ahora, los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las 1.340 actas impugnadas, observadas y que contienen errores materiales, un proceso que aún se extenderá varios días e incluso semanas.