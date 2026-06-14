Ucrania ataca una empresa química y depósitos de combustible en Rusia

Según informó en MAX el gobernador de Tula, Dmitri Miliáev, en una de las empresas de Novomoskovsk se desató un incendio tras la caída de fragmentos de un dron derribado, sin que se reportasen víctimas.

Aunque Miliáev no puntualizó de qué empresa se trataba, el canal independiente ruso Astra indicó que se trató de la química Azot, información que confirmó el canal ucraniano de monitoreo de ataques de drones Exilenova+.

No es la primera vez que los drones ucranianos atacan esta empresa y el ataque más reciente tuvo lugar el pasado 8 de junio.

Azot es el mayor productor ruso de amoníaco y fertilizantes y el ácido nítrico es también utilizado para la producción de explosivos.

En la región de Yaroslavl los drones ucranianos atacaron depósitos de combustible, provocando un incendio, según el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

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Al igual que en otras ocasiones, las autoridades locales se vieron obligadas a detener el tránsito por la autopista a Moscú, cercana al campo de depósitos.

Astra indicó, tomando como base fotos y vídeos de residentes en la región de Yaroslavl, que el objetivo del ataque fue el combinado Temp de la base petrolera de Rosrezerv, ubicado en la localidad de Ribinsk.

Esta instalación ya fue atacada el 31 de diciembre de 2025.

En la región de Oriol, según Astra y el medio 'Ostorozhno, Nóvosti, un dron impactó contra un edificio de viviendas, obligando a evacuar a parte de los residentes.

El gobernador de Oriol, Andréi Klichkov, no informó del incendio, y se limitó a comentar en sus redes sociales que "la noche fue inquieta" para los habitantes de la región.

En Smolensk los restos de un dron impactaron contra una vivienda, que se incendió, según el gobernador local, Vasili Anojin.

Una mujer resultó herida a consecuencia del fuego y fue llevada de urgencias al hospital local.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 259 drones sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además del mar de Azov.