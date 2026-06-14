Una acorazada Évian acoge a líderes del G7 para abordar Irán, Ucrania y la economía global

Son los tres grandes temas en la agenda de una cumbre que se celebra en un contexto internacional considerado especialmente tenso, y con la mirada puesta en la que parece inminente firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, al que seguirían conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

De concretarse, será un golpe de efecto con el que presentarse en Évian por parte de Trump, en la que es la primera ocasión en la que se reúnen los líderes de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón, así como de las instituciones de la Unión Europea, tras la guerra contra Irán iniciada por Washington y Tel Aviv en febrero pasado y que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, responsable en parte de los desequilibrios macroeconómicos.

La voluntad de Trump de apaciguar Oriente Medio queda patente también en su agenda en Évian, donde además de con el anfitrión de la cumbre, el francés Emmanuel Macron -quien le agasajará el miércoles con una cena en el Palacio de Versalles-, tiene previstas bilaterales con los líderes de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como con la India.

Lo que quieren sus socios del G7 es asegurarse de que pueden definir con Trump objetivos comunes para desescalar también la guerra en Gaza y Líbano; un debate al que están invitados el martes los mandatarios de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Sobre la mesa está además que se den las circunstancias para poner en marcha una misión marítima internacional de unos cuarenta países no beligerantes, capitaneada por Francia y Reino Unido, para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, clave en el suministro de crudo, gas o fertilizantes, si como asegura Trump es abierto "inmediatamente" después de la firma.

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Diferente se perfila, a priori, la actitud de Trump con la guerra en Ucrania, a cuyo presidente, Volodímir Zelneski, no le ha reservado ninguna bilateral en Évian, aunque sí debatirá con él durante la sesión del martes por la mañana reservada al objetivo de sus socios del G7 de que el estadounidense se implique en el apoyo urgente a Kiev en defensa y en la presión a Rusia mediante sanciones y congelación de activos.

Francia quiere reconstruir el consenso dentro del G7 en el apoyo a Ucrania ahora que Zelenski busca impulsar una negociación directa entre Kiev y Moscú, que el Kremlin esquiva.

Más allá del enorme impacto que el cierre del estrecho de Ormuz tuvo en el encarecimiento del petróleo y el gas, en los costes del comercio marítimo internacional o en las empresas muy dependientes de la energía, su repercusión en las presiones inflacionarias y el riesgo de desaceleración económica ha venido a acrecentar los desequilibrios macroeconómicos mundiales.

Desequilibrios exacerbados por la agresiva política arancelaria de Trump y por el exceso de capacidad industrial de China, su gigantesco superávit comercial y sus efectos desestabilizadores.

A este debate sobre la necesidad de reequilibrar la economía mundial y sobre inversiones internacionales -y en el que también está previsto que se aborde la omnipresencia de China en el control de los minerales críticos- están invitados los mandatarios de Brasil, India, Corea del Sur, Kenia y Egipto.

Los líderes del G7 y sus invitados a esta cumbre, que hace la número 52 y la octava que organiza Francia, también debatirán sobre innovación con dirigentes de las empresas tecnológicas e inteligencia artificial más importantes del mundo.

Con ellos, los líderes del G7 hablarán también de la protección de la infancia en redes sociales, cuestión que la presidencia espera plasmar en una de las siete declaraciones con objetivos específicos que prepara como colofón de la cumbre, además de sobre narcotráfico, lucha contra el cáncer, inversión en países vulnerables y minerales críticos.

Además, se esperan declaraciones sobre las crisis de Oriente Medio y Ucrania, señaló el Elíseo.

Francia y Suiza han preparado un dispositivo de máxima seguridad para evitar incidentes como los del G8 de 2003 en Évian. Cerca de 16.000 efectivos, entre policías, militares y equipos de emergencia, están desplegados, junto a medios aéreos, drones y sistemas antimisiles, para crear una burbuja de protección.

Suiza, que afronta hoy una manifestación en Ginebra contra el G7, aportará además unos 4.000 militares en coordinación con Francia, con colaboración también de Alemania e Italia.