Albares: La UE debe estar presente en negociación nuclear iraní y con misión en el Líbano

"Tanto en el relevo de FINUL con una misión de la Unión Europea, garantizando la soberanía y la integridad territorial del Líbano, como apoyando la solución de dos Estados y el establecimiento de un Estado palestino, como en el dossier nuclear: sí, la voz de la UE, por supuesto su papel diplomático, no solamente puede, sino que debe estar presente", indicó Albares a EFE a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

Albares reiteró que el anuncio de un acuerdo para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán es "una excelente noticia", y defendió que el diálogo y la diplomacia pueden ahora "resolver todos los asuntos pendientes", muy especialmente el uso civil de la energía nuclear por parte de Irán y que no la utiliza para adquirir el arma atómica.

Destacó igualmente el papel de todos los mediadores, especialmente de Pakistán, y dijo que el acuerdo debe restaurar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz y que tiene que dar paso "a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio".

El domingo, Estados Unidos e Irán anunciaron un pacto para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días, que firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.

Albares garantizó que España "va a seguir apoyando este alto el fuego y todos los esfuerzos de mediación como ha hecho hasta ahora", pero pidió ir paso a paso.

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"Estamos en una fase muy, muy incipiente. Acabamos de recibir la noticia", indicó sin precisar si España participaría en los esfuerzos por escoltar navíos o desminar el estrecho de Ormuz una vez cesadas las hostilidades, como han manifestado otros países europeos.

Al mismo tiempo, pidió un alto el fuego en el Líbano y garantizar su soberanía e integridad territorial, y considero que ahí puede jugar un "papel fundamental" la UE.

"Una de las cosas que yo voy a plantear hoy en la reunión es que haya una misión de la Unión Europea fuerte, robusta, que pueda tomar el relevo de FINUL", enfatizó.

Igualmente, sobre el dosier nuclear iraní, recordó que la UE ya "jugó un papel muy importante en el pasado" que permitió alcanzar "un acuerdo que garantizaba que Irán no usaría la energía nuclear para dotarse de una bomba nuclear".

"Puede volverlo a jugar", recalcó el ministro español.

Además, insistió en que la UE tendrá un papel "muy importante" apoyando la solución de dos Estados para poner fin al enfrentamiento entre Israel y Palestina.