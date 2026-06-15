Catar ve el acuerdo de EE.UU. e Irán como un "paso importante" para paz y libre navegación

"El Estado de Catar acoge con satisfacción el acuerdo sobre el Memorando de Entendimiento entre EE.UU y la República Islámica de Irán para abordar las cuestiones pendientes entre ellos, incluida la garantía de la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz", dijo el ministerio de Exteriores catarí en un comunicado.

Consideró que se trata de "un paso importante hacia la consolidación de una paz sostenible y la promoción del crecimiento económico a nivel regional e internacional", añadió.

Washington y Teherán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz, mediado por Pakistán con la ayuda de Catar, Egipto, Turquía y Arabia Saudí, para poner fin a la guerra entre EE.UU e Israel contra Irán, iniciada en febrero pasado.

El pacto será ratificado el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

La nota catarí alaba "la voluntad y el compromiso de EE.UU e Irán para avanzar en la resolución de sus diferencias mediante la negociación y medios pacíficos".

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Asimismo, "elogia la colaboración y los esfuerzos realizados por Pakistán y todas las partes regionales e internacionales para reducir las tensiones y superar las diferencias, lo que condujo al acuerdo sobre este Memorando.

Catar es aliado estratégico de Washington y acoge una de las importantes bases militares estadounidenses en Oriente Medio, si bien ha mantenido vivo el contacto directo con Teherán, y en las últimas semanas una delegación catarí visitó el país persa en varias ocasiones para ayudar al logro de un acuerdo.

"El Estado de Catar reafirma el pleno apoyo continuo a todos los buenos oficios y esfuerzos encaminados a fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales y a alcanzar soluciones sostenibles a las cuestiones pendientes mediante el diálogo y medios pacíficos", afirmó el comunicado.

"Esto contribuirá a abrir nuevos horizontes para la cooperación, el desarrollo y la prosperidad, y permitirá alcanzar los intereses comunes de los pueblos de la región y del mundo", concluyó.