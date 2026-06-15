China celebra el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y espera la reapertura de Ormuz

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian también valoró los esfuerzos de mediación realizados por Pakistán en esta cuestión, al tiempo que subrayó que Pekín está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional en favor del restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región.

El portavoz subrayó que su país espera que las partes firmen según lo previsto el memorando de entendimiento y que se mantengan comprometidas con la vía pacífica, así como que se produzca la apertura del estrecho de Ormuz, que consideró una vía de "importancia crucial para la navegación internacional".

"China acoge con satisfacción que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un consenso sobre el contenido del memorando de entendimiento de la primera fase y (...) espera que las partes implicadas mantengan su compromiso con la vía pacífica y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y la negociación", declaró Lin.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un pacto para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento que pondrá fin a todas las hostilidades y reabrirá el paso de Ormuz, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

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Desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, China ha abogado por una solución negociada y ha hecho reiterados llamamientos al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes.