Colombia anuncia inversión para avanzar en la interconexión eléctrica con Venezuela

"El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela", expresó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en Puerto Vichada, capital de ese departamento.

El alto funcionario agregó: "La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico de la región y consolidar la hermandad entre nuestros pueblos".

Esta iniciativa hace parte de una inversión de 89.000 millones de pesos (unos 25,7 millones de dólares) que hace el Gobierno colombiano para ampliar la cobertura energética, fortalecer la infraestructura eléctrica y acelerar la transición hacia fuentes renovables en Vichada.

"Mientras avanzamos en la integración energética con Venezuela, también estamos transformando la vida de las comunidades con inversiones en energía limpia", expresó Palma.

La decisión se conoce dos días después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su Gobierno firmó un "acuerdo histórico" con la multinacional IMPSA para terminar la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

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La alianza también tiene como objetivo "avanzar en trabajos del sistema eléctrico nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico" de Venezuela, aseguró la mandataria.

El Gobierno del país suramericano creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, un área controlada por el Estado y en crisis desde hace años, que la Administración de Rodríguez busca recuperar con inversión privada y extranjera.

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.