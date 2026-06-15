Congresistas de EEUU visitan Taiwán en plena incertidumbre sobre venta de armas a la isla

Durante su estancia, que se extenderá hasta el 20 de junio, las legisladoras se reunirán con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, y la vicepresidenta, Hsiao Bi-khim, y participarán en un banquete ofrecido por el canciller isleño, Lin Chia-lung, indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán.

Ambas partes intercambiarán puntos de vista sobre "asuntos de importancia como la seguridad, las relaciones económicas y comerciales y la situación regional entre Taiwán y Estados Unidos", recogió el texto.

Según la Cancillería, Taipéi y Washington son "socios importantes en materia de seguridad y de comercio, en una relación de beneficio mutuo, y ambas partes continúan profundizando su cooperación en ámbitos como la seguridad, la tecnología y la resiliencia de las cadenas de suministro".

"Sobre las buenas bases ya existentes, Taiwán impulsará de forma sólida la asociación con Estados Unidos en todos los ámbitos, centrándose en reforzar su capacidad de autodefensa y la resiliencia del conjunto de la sociedad y en salvaguardar una democracia conseguida con esfuerzo", señaló el comunicado.

Esta visita se produce en un momento delicado para Taipéi, que aguarda con incertidumbre la aprobación de un paquete de armamento estadounidense valorado en 14.000 millones de dólares.

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Tras reunirse el mes pasado en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomaría "muy pronto" una decisión sobre esta venta y afirmó que el suministro de material bélico a Taiwán era una "muy buena ficha negociadora" para Washington.

A principios de junio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, precisó que el paquete de 14.000 millones de dólares seguía "bajo revisión" por parte del Gobierno, mientras que Trump reiteró que abordaría la operación con el presidente taiwanés, un contacto directo que rompería con décadas de práctica diplomática.

Taipéi, que mantiene relaciones diplomáticas formales con solo doce Estados, depende en buena medida del armamento estadounidense para disuadir una posible agresión de China, que considera la isla autogobernada una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control.