Costa Rica detiene a un presunto narcotraficante requerido por Estados Unidos

El Ministerio Público de Costa Rica indicó que este costarricense fue arrestado en la localidad de Puerto Viejo, provincia de Limón (Caribe) en respuesta a una orden de captura internacional emitida en noviembre de 2025 por el tribunal de distrito Este de Texas (EE.UU.).

De acuerdo con la acusación, Rojas, de 40 años de edad, habría integrado una organización de narcotráfico con operaciones en distintos puntos del continente americano, dedicada al traslado de grandes cargamentos de cocaína con destino final a los Estados Unidos.

"El grupo criminal presuntamente utilizaba lanchas rápidas, embarcaciones semisumergibles, barcos pesqueros y de carga, así como aeronaves, camiones articulados y otros vehículos para movilizar la droga desde Ecuador y Colombia. Posteriormente, los cargamentos transitaban por Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México antes de ingresar a territorio estadounidense", explicó el Ministerio Público costarricense.

El sospechoso permanecerá detenido mientras se lleva a cabo el proceso de extradición a Estados Unidos.

En mayo de 2025 entró en vigencia en Costa Rica una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, pero únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

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Desde la entrada en vigencia de esta reforma, Costa Rica ha extraditado a tres presuntos narcotraficantes: el exministro de Seguridad, exmagistrado y exdirector de Inteligencia Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, alias Pecho de rata, ambos a Estados Unido; y a José Johnny Angulo, alias John Cadenas, quien fue entregado a las autoridades de Italia.

Además, hay alrededor de una veintena de detenidos a la espera de que se tramite su extradición por narcotráfico, principalmente a Estados Unidos.

En Costa Rica, país que no tiene Ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad.

Según las autoridades, el país se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

En los últimos años, Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra este flagelo, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.