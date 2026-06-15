Descubren restos óseos en fortaleza preincaica de Kuélap que revelan prácticas funerarias

De acuerdo a la agencia oficial Andina, los investigadores hallaron una estructura funeraria con huesos de cinco individuos y objetos ceremoniales en el complejo arqueológico de Kuélap, siendo esta la primera vez que se descubre una estructura de estas características que revela "el alto valor cultural alcanzado por la cultura chachapoyas".

La estructura funeraria hallada es de piedra y presenta una planta en forma de herradura levantada sobre una plataforma a la que se accede subiendo dos peldaños, siendo visible desde ambos accesos al complejo, lo que refuerza su probable función ceremonial y su carácter público dentro de la organización espacial de la ciudadela amurallada de Kuélap.

En el interior de la estructura se recuperaron los restos óseos de cinco individuos, cuatro adultos y un niño, y uno de los restos fue hallado en posición sedente, depositado sobre los demás restos, lo que ha generado una hipótesis preliminar sobre un segundo momento de uso de la misma estructura funeraria.

La directora de Cultura del departamento de Amazonas, Rocío Sánchez, señaló a Andina que arqueólogos del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK) descubrieron estos restos en el Área 12 de Kuélap, un espacio estratégico del denominado 'Pueblo Bajo' que nunca antes había sido objeto de estudios sistemáticos.

Sánchez explicó que la relevancia del descubrimiento no reside únicamente en los objetos hallados, sino en la ubicación precisa donde fueron encontrados pues esta se ha dado en la confluencia de los dos ingresos más importantes que tiene Kuélap, un punto que "era de alguna manera muy importante y sagrado para ellos y estaba a la vista de todos".

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Entre los objetos recuperados en el contexto funerario destacan una paccha fitomorfa (recipiente ceremonial de madera o cerámica) de estilo inca regional con representación del fruto del pacay, fragmentos de conchas spondylus y figuras talladas.

Según los especialistas del PRIAK, estos materiales corresponden al horizonte tardío, período comprendido aproximadamente entre 1470 y 1532 d.C., cuando el imperio inca del Tahuantinsuyo se encontraba en plena expansión.

Sánchez subrayó que la presencia de spondylus —molusco marino proveniente de las costas de Ecuador y del norte de Perú— demuestra que Kuélap fue una sociedad conectada, que comercializaba con otros espacios y recordó que en excavaciones anteriores también se han encontrado.