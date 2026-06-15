El BoJ se reúne con expectativas de subida de tipos pese a la ausencia de su presidente

Para guiar el debate, sin embargo, no estará presente el gobernador del banco central, Kazuo Ueda, quien se encuentra hospitalizado desde la semana pasada por la infección de un quiste hepático.

Ueda presentará sus argumentos por escrito, aunque no podrá votar la posible subida de tipos, y en el caso de un empate será el vicegobernador Ryozo Himino quien tendrá la última palabra, según detalla la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Himino presidirá la reunión en sustitución del gobernador, mientras que el otro vicegobernador del BoJ, Shinichi Uchida, se encargará de la tradicional rueda de prensa para explicar la decisión, en la tarde del martes.

Medios como la agencia de noticias Kyodo o el medio económico Nikkei avanzaron en los últimos días la decisión más probable: que el organismo suba en 0,25 puntos, hasta el 1 %, la tasa de interés de referencia del archipiélago.

"Prevemos que el Banco de Japón subirá su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 1 %, en línea con el consenso del mercado", explicó por su parte la plataforma de análisis del banco ING, ING THINK, en un artículo el viernes.

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El BoJ subió por última vez los tipos de interés, hasta el 0,75 %, en diciembre, continuando su senda de alzas para normalizar la política monetaria de Japón tras décadas de deflación.

El acuerdo de paz anunciado el miércoles entre Irán y Estados Unidos podría servir de aliciente para una nueva subida, una vez limitado el riesgo de que las interrupciones en el suministro energético global dañen a la estancada economía japonesa.

El impacto de la guerra en la inflación, así como la persistente debilidad del yen o el aumento del rendimiento de los bonos de deuda japoneses serán algunos de los asuntos a discutir durante el encuentro.

El BoJ mantiene desde marzo de 2024 una senda de subidas de los tipos de interés para normalizar la política monetaria del país y estabilizar la inflación en el 2 %, después de años de tipos negativos para hacer frente a la deflación y el estancamiento de los salarios en el archipiélago.