El mundo árabe celebra el acuerdo de paz preliminar entre EE.UU. e Irán

En un comunicado, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes", sentando las bases para una estabilidad duradera en la región.

Asimismo, Abulgheit advirtió sobre los continuos esfuerzos de Israel por "socavar el acuerdo" y mantener un "estado de guerra permanente".

Por su parte, el secretario general del CCG, Yasim al Badawi, aseguró a través de una publicación en la red social X su deseo de que este memorando "conduzca a un acuerdo entre todas las partes para resolver todas las cuestiones pendientes que garanticen la seguridad y estabilidad en la región".

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí celebró, por medio de una nota de prensa, "los esfuerzos de mediación realizados por la República Islámica de Pakistán y el Estado de Catar", así como la receptividad de Washington y Teherán para alcanzar un consenso.

Catar también subrayó la importancia de restablecer la seguridad y la libertad de navegación en Ormuz.

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En esta misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait se sumó a los elogios hacia la labor diplomática que ha hecho posible este principio de acuerdo.

A estas reacciones se sumaron también esta mañana las de Egipto y Catar, quienes también aplaudieron la tregua.

El Cairo destacó que "espera que el acuerdo constituya un importante punto de inflexión para mejorar la confianza mutua" y apoyar la paz en Oriente Medio, mientras que Doha celebró el memorando para resolver los asuntos bilaterales, "incluida la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".