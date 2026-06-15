La china Zhipu AI se dispara hasta un 48 % en bolsa ante el respaldo de JPMorgan

Los títulos de Zhipu AI -cuyo nombre oficial es Knowledge Atlas Technology y que también es conocida como Z.ai en mercados extranjeros- llegaron a tocar los 1.620 dólares hongkoneses (207 dólares, 178 euros) a lo largo de los primeros minutos de la sesión de este lunes en la Bolsa de Hong Kong, lo que representa una subida del 47,68 % con respecto a su último cierre.

Pasadas las 10.30 hora local (02.30 GMT), las participaciones moderaban su repunte hasta un 29,44 %.

La subida se produce después de que analistas de JPMorgan elevaran su precio objetivo -la estimación del desempeño futuro de una acción- de 950 a 1.400 dólares de Hong Kong (de 121 a 179 dólares, de 104 a 154 euros) al valorar la visibilidad de los modelos de IA de la compañía y su capacidad para fijar precios en un mercado muy competitivo.

Zhipu AI debutó a principios de enero en Hong Kong, una operación con la que recaudó unos 559 millones de dólares y que la convirtió en la primera desarrolladora pura de modelos de lenguaje extenso de China en cotizar en ese parqué; desde entonces, sus títulos se dispararon más de un 1.000 %, muestra del furor de los inversores por los valores chinos de IA.

La tecnológica dejó claro que eligió Hong Kong para facilitar su expansión a otros mercados, con un asistente de programación a tan solo unos 3 dólares mensuales -precio muy inferior al de su rival Claude, de Anthropic- como gran atractivo.

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La subida de este lunes cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta que JPMorgan redujo su precio objetivo para MiniMax, uno de los principales rivales nacionales de Zhipu AI, a menos de la mitad -de 1.100 a 400 dólares hongkoneses (de 140 a 51 dólares, de 121 a 44 euros)- ante las dudas por su capacidad de diferenciar sus modelos a largo plazo, entre otros factores.

La destacada evolución bursátil de las firmas chinas de IA no solo se debe al auge de la propia tecnología sino también a las expectativas de que Pekín preste apoyo al sector tras declarar la autosuficiencia tecnológica como prioridad para el nuevo plan quinquenal (2026-2030) ante la guerra comercial con Estados Unidos, que evidenció que el gigante asiático aún depende de terceros en áreas clave como la de los semiconductores.

La esperanza de los inversores es que las tecnológicas chinas, que aún van por detrás de sus rivales estadounidenses en áreas como investigación, recursos o innovación, sigan estrechando la brecha en lo que a capacidades de sus modelos se refiere y aprovechen su gran ventaja, que no es otra que ofrecer servicios de IA a costes mucho más bajos.