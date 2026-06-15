Mercados del petróleo abren a la baja a la espera del pacto Irán-EE.UU.

Los precios del petróleo cedieron alrededor de 4% hoy en la apertura del mercado asiático, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

La guerra comenzó el pasado febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán al que denominaron “preventivo”.

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Esta mañaba, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado global, caía un 4,03% a 83,81 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 4,7% a 80,89 dólares por barril después de haber caído cerca de 5% en la apertura.

Reacción en las bolsas

En tanto, las bolsas de Tokio y Seúl abrieron con fuertes alzas, impulsadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El índice japonés Nikkei 225 subía 4,99%, mientras el surcoreano Kospi se disparaba 5,54%.

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Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para poner fin “de manera inmediata y permanente” a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido Líbano, anunció el lunes el mediador paquistaní.

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Apertura de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en redes sociales que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo el viernes próximo.

El tráfico en este paso estratégico se encontraba paralizado desde el inicio del conflicto a finales de febrero, lo que provocó un fuerte repunte de los precios del oro negro.

A través del estrecho de Ormuz transita habitualmente una quinta parte del petróleo crudo mundial.

“Antes del conflicto, unos 140 barcos transitaban cada día por el estrecho. El tráfico ha mejorado, pero sigue muy por debajo de la normalidad. Una verdadera reapertura tendría, por tanto, un impacto inmediato (...)” en los precios del petróleo, estimó el domingo Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.