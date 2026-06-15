Acuerdo en Oriente Medio: ¿cuándo bajarán los precios de combustibles en Paraguay?

El domingo fue anunciado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría llevar al cese definitivo de las hostilidades que comenzaron cuando fuerzas estadounidenses y de Israel lanzaron en febrero un ataque militar contra la República Islámica, que respondió cerrando el estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave por la que transitaba alrededor del 20 por ciento de todo el petróleo del mundo.

El anuncio del acuerdo –y la posible apertura del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo disparó los precios de combustibles a nivel mundial- tuvo un efecto inmediato en la cotización del petróleo a nivel internacional, con una reducción del 4 por ciento.

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Sin embargo, en comunicación con ABC Cardinal, Miguel Velázquez, consultor del sector privado de distribución de combustible, advirtió que los efectos de ese descenso de la cotización internacional podrían tardar “meses” en traducirse en precios más bajos en las estaciones de servicio de Paraguay.

“De aquí a unos meses”

Velázquez argumentó que, si bien los precios internacionales de diésel y naftas están bajando, aún están “un 30 por ciento por encima” de los que se registraban antes de la guerra en Oriente Medio.

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Enfatizó que la reducción de precios internacionales sí repercutirá en los precios locales en Paraguay, pero recién “de aquí a unos meses”, dependiendo del stock con que cuente actualmente cada importador.

Explicó que las empresas distribuidoras locales tienen actualmente ‘stock’ comprado a los precios altos de los últimos meses y la bajada de precios internacionales no se va a replicar en Paraguay hasta que los emblemas agoten esas existencias compradas a precios altos.

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Añadió que, a pesar del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la situación en Oriente Medio sigue siendo de “inseguridad total”, con posturas frecuentemente cambiantes del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó que aún debe pasar un tiempo para ver si la baja de precios se sostiene.

“Hay emblemas que están en la cuneta

Velázquez negó que haya “especulación” entre emblemas privados en Paraguay para mantener los precios altos y señaló que en las calles existe un “mosaico” de precios distintos gracias a que algunos emblemas aprovecharon los ocasionales descensos de la cotización internacional durante las últimas semanas o meses.

Agregó que el conflicto en Oriente Medio ha castigado de forma “terrible” al sector privado y que “hay emblemas que están en la cuneta” a consecuencia de sus efectos.

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Afirmó que, desde el inicio de la guerra, la distribuidora estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) concentró una gran parte de las ventas gracias a ventajas que le permitieron sostener precios bajos por más tiempo que los privados. “Petropar tuvo un aumento increíble de volumen en castigo del resto, muchas estaciones estuvieron paradas”, manifestó.

Actualmente, el sector privado se encuentra “en un periodo de aguante”, apoyándose en alianzas y promociones con entidades financieras para soportar las circunstancias, dijo.