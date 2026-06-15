Noboa visita el Pentágono y dialoga con el secretario de Guerra sobre seguridad

"Usted ha sido un socio ejemplar para nosotros en la lucha contra estas redes que amenazan su patria, que amenazan la nuestra y la seguridad de nuestro hemisferio compartido", agradeció Hegseth a Noboa, de acuerdo con una conversación compartida por el Pentágono.

Noboa, que viajó a Estados Unidos para observar el juego inaugural de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia el domingo, agradeció a Hegseth por el trabajo conjunto.

Posteriormente, el secretario de Estado expresó su agradecimiento al líder ecuatoriano por "ser miembro fundador del programa Escudo de las Américas del presidente Trump y de nuestra Coalición Estadounidense contra los Carteles, "A Triple C".

El mandatario ecuatoriano calificó la reunión como una oportunidad de actualizar el trabajo realizado de manera conjunta en las últimas semanas y agregó que era una conversación pendiente desde febrero, última vez que se reunieron.

Hegseth deseó a Noboa que su país logre un buen papel en la Copa Mundial y dijo que espera que la selección ecuatoriana pueda "ofrecer más" en los juegos pendientes.

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Ecuador y Estados Unidos han reforzado su cooperación en seguridad con intercambio de inteligencia, capacitación de fuerzas armadas y apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

También han impulsado iniciativas regionales como la Coalición contra los Cárteles y programas de coordinación militar y policial para combatir redes transnacionales.

Sin embargo, esta colaboración ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la militarización de la seguridad en Ecuador, detenciones masivas y el uso de estados de excepción.

Distintas organizaciones de derechos humanos han señalado que estas medidas pueden afectar el debido proceso y las garantías básicas, y piden mayor supervisión para evitar abusos en el marco de la lucha contra el crimen.