Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EE.UU. estrellado en California

De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea los ocho tripulantes perdieron la vida durante un operativo rutinario y agregaron que nadie ha sobrevivido.

EL bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

Las fuerzas armadas añadieron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950 que sigue siendo una pieza clave del poder aéreo de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión militar es fabricado por Boeing, este avión es capaz de transportar armas convencionales y nucleares a largas distancias y participó en conflictos que van desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

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Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.