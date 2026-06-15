Perú interviene más de 2.200 farmacias para luchar contra comercio ilegal de medicamentos

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que los operativos se realizan con la participación de las direcciones regionales de salud (Diresas) y las gerencias regionales de salud (Geresas), así como de las cuatro direcciones de redes integradas de salud (Diris) de Lima (centro, sur, este y norte).

"La misión es garantizar que la población acceda únicamente a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, y prevenir el consumo de productos farmacéuticos de procedencia ilegal", comentó al respecto la jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Vanessa Brigada.

La funcionaria dijo que estas acciones forman parte de una estrategia de fiscalización que comprende operativos simultáneos, en varios de los cuales ha intervenido la Policía Nacional del Perú y representantes de los gobiernos locales.

"Estos operativos se realizan de manera permanente y son resultado de un trabajo de inteligencia que permite identificar establecimientos farmacéuticos que comercializan medicamentos vencidos, falsificados, adulterados o sin registro sanitario, evitando que estos productos representen un riesgo para la salud de la población", acotó.

El Ministerio indicó que en el último operativo realizado en Lima Metropolitana se ordenó el cierre de doce boticas por comercializar medicamentos vencidos y sin registro sanitario, impedir el ingreso de los inspectores, carecer de autorización sanitaria de funcionamiento o no contar con la presencia del profesional químico farmacéutico.

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En distritos como Villa El Salvador en el sur de Lima, se cerraron cuatro farmacias; y en Lurigancho-Chosica, en el este de la capital peruana, otras cuatro farmacias, mientras que en el norte de Lima se cerró uno de estos establecimientos por incumplir las disposiciones sanitarias.

El Ministerio reiteró que estos operativos se desarrollan de manera permanente en todo el país y exhortó a los ciudadanos a comprar medicamentos solo en farmacias y boticas autorizadas.