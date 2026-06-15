Prisión en España para once miembros de la "organización criminal" Dominican Don´t Play

Por el contrario, absolvió a uno de ellos del asesinato de otro joven en 2022 en un parque de Madrid por falta de pruebas suficientes, si bien la Fiscalía pedía para él prisión permanente revisable, la condena máxima del Código Penal español.

No obstante, esta persona fue condenada a 4 años de prisión por un delito de participación activa en organización criminal violenta.

Otros cuatro acusados fueron absueltos del delito de integración en organización criminal, al serles retirada la acusación en el juicio por haber sido sentenciados anteriormente por este mismo tipo penal.

Al margen, uno de ellos fue condenado a tres años de cárcel por falsificación de moneda.

La pena acumulada más alta correspondió a un procesado en la misma causa, de cinco años y medio en total: 1,5 por organización criminal y 4 por falsificación de moneda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tribunal aplicó la atenuante de confesión a todos los condenados por pertenencia a organización criminal, excepto a uno.

Según la sentencia, Dominican Don´t Play es una "organización criminal" juvenil estructurada, jerarquizada y estable, implantada en España mediante células o agrupaciones denominadas 'coros'.

En este caso, los condenados pertenecían al coro de Seseña, localidad de la periferia de la provincia de Madrid.

La Audiencia Nacional argumenta que este grupo no funcionaba como reunión ocasional de jóvenes ni espontánea para la ejecución de unos hechos concretos, sino como una célula territorial integrada en Dominican Don´t Play con roles internos, dirigentes y miembros activos y con capacidad para organizar acciones violentas frente a grupos rivales.

"Por ello, la actuación enjuiciada no se agota en una mera codelincuencia, sino que se inserta en una estructura criminal previa, estable y funcionalmente organizada", aducen los magistrados.