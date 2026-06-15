Prisión preventiva en Ecuador para un hombre por producir y vender pornografía infantil

Las investigaciones por este caso iniciaron en abril pasado con reportes de la plataforma de denuncias sobre explotación sexual en línea CyberTipline, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.

Las indagaciones señalaron que, desde territorio digital ecuatoriano, un usuario identificado como '2RINGGSMAN' almacenaba en sus teléfonos móviles 291 imágenes y 111 videos catalogados como material de abuso sexual infantil (MASI) que habían sido producidos por él y comercializados en redes sociales.

Las pesquisas concluyeron que, en dichos vídeos, aparecían hasta siete niñas de entre dos y siete años de edad, y con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. se determinó que una de las víctimas sería la hija del ahora procesado, identificado como Juan Carlos M.V.

Tras este hallazgo, el pasado 12 de junio se intervinieron cuatro inmuebles en el sector de Guayllabamba, ubicado al nororiente de Quito, capital del país.

En estas operaciones se detuvo al hombre y se rescató a una de las menores que aparecía en dichos archivos, aunque la Fiscalía no especificó si se trataba de la hija.

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Según la normativa ecuatoriana, cuando una persona que comete el delito de pornografía con la utilización de niños, niñas y adolescentes es el padre, la madre o tiene algún vínculo con las víctimas enfrenta una pena de cárcel de entre 22 y 26 años.