Putin felicita por su cumpleaños a Xi al día siguiente que a Trump

“Querido amigo, acepte mis sinceras felicitaciones por su cumpleaños”, señala el telegrama del jefe del Kremlin, que destaca “la gran autoridad” del líder del gigante asiático entre sus compatriotasdentro y fuera del país.

Destacó “los impresionantes logros en desarrollo económico, social y científico-técnico” de China bajo el mandato de Xi (2012-2026), lo que “fortalece sus posiciones en la arena internacional”.

En materia bilateral, subrayó que ambos países continúan “un diálogo constructivo y un estrecho trabajo conjunto” en favor de la amistad entre ambos pueblos y en interés de la construcción de“un orden mundial multipolar realmente democrático”.

Putin subrayó que la reunión que mantuvo el mes pasado con Xi en Pekín confirmó “la dinámica positiva” de la cooperación bilateral y la asociación estratégica en todos los ámbitos.

El líder ruso también felicitó el domingo a Trump, que cumplió el domingo 80 años y al que describió como “una persona brillante y extraordinaria”.