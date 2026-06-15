San Vicente y las Granadinas halla avión desaparecido y a sus dos tripulantes con vida

El viceprimer ministro sanvicentino de Seguridad Nacional, Clair Leacock, afirmó en una emisora de radio que organismos internacionales, regionales y nacionales localizaron la aeronave que despegó el viernes del Aeropuerto Internacional Argyle de San Vicente y no llegó a aterrizar en su destino, el Aeropuerto Internacional ANR Robinson de Tobago.

"No puedo compartir toda la información de la que disponemos al respecto", declaró Leacock, tras confirmar que no había víctimas y que por el momento, no revalaba más detalles porque podrían comprometer el trabajo en curso de los organismos de inteligencia.

Los controladores aéreos perdieron contacto con la aeronave con matrícula de República Dominicana con el número HI-1145, a las 11:52 a. m. mientras se encontraba en ruta, lo que desencadenó una búsqueda regional en la que participaron funcionarios de aviación y de emergencias de varios territorios del Caribe.

Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que la aeronave volaba bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR, por sus siglas en inglés) a una altitud de aproximadamente 4.025 pies y a una velocidad de unos 142 nudos antes de que desapareciera su señal.

Su última posición registrada fue sobre el sur del mar Caribe, en las proximidades de aguas territoriales de Granada o Venezuela.