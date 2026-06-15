Se estrella un bombardero estadounidense B-52 en California

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

El mensaje añade que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.