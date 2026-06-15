Subidas del 5 % en algunas bolsas de Asia tras el anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán

Los parqués de Seúl, Tokio y Filipinas lideraron las subidas al registrar las tres un crecimiento por encima del 5 %.

Las ganancias llegan después de que Washington y Teherán anunciaran que alcanzaron un acuerdo de paz que será firmado el 19 de junio en Suiza. El acuerdo contempla el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

La guerra ha condicionado durante más de tres meses la evolución de los precios de la energía y del transporte marítimo global.

El brent, de referencia en Europa, bajaba más del 4 % en horas de cotización asiática y se situaba en los 83,27 dólares por barril a las 4.45 GMT.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

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El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,73 %, o 465,64 puntos, hasta las 8.589,26 unidades en los primeros minutos tras la apertura de este lunes. Una fuerte subida que mantenía mediada la jornada.

De manera más moderada, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 0,83 %, hasta las 1.037,55 unidades.

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics aumentaba más de un 5 %, y su rival SK hynix hacía lo propio con una subida de casi el 7 %, mientras que en el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor y su empresa hermana Kia registraban incrementos respectivos del 7,5 % y 2,5 %.

En Japón, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, crecía un 5,41 % en el descanso de la media sesión de este lunes, cada vez más cerca de alcanzar la barrera de los 70.000 puntos, tras arrancar con una subida del 3,51 %.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 3.573,6 puntos, hasta ubicarse en 69.593,64 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,62 %, o 140,38 puntos, hasta 4.022,34 enteros.

A las 9:30 hora local (01:30 GMT), coincidiendo con la apertura en China continental y Hong Kong, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzaba un 0,6 %, hasta situarse en los 4.055,87 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen ganaba un 1,25 % y se situaba en los 15.150,09 puntos, mientras que el principal índice de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, subía un 0,8 %, hasta los 24.914,61 enteros.

En Taiwán, donde el mercado abre media hora antes, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, repuntaba un 2,5 % y se situaba en los 45.271,18 puntos.

El parqué de Filipinas, con una subida del 5,49 % o 324,39 puntos, hasta las 6.234,45 unidades, encabezó la apertura con ganancias generalizadas en las bolsas del Sudeste Asiático.

Manila, al igual que otros países de la región, es muy dependiente del combustible y otros productos, como los fertilizantes, procedentes de Oriente Medio y que navegan por Ormuz.

En las primera horas de la negociación, además, Indonesia crecía un 3,73 %, Singapur un 1,20 %, Malasia un 0,72 %, Vietnam un 0,68 % y Tailandia, la última en abrir, un 0,52 %.

Los principales índices bursátiles de la India abrieron este lunes con ganancias superiores al 1 %, impulsados por el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El BSE Sensex, el principal indicador de la Bolsa de Bombay, subió un 1,33 % hasta los 76.535,40 puntos en la apertura, tras ganar 1.007,45 puntos respecto al cierre anterior. Durante la sesión llegó a tocar un máximo intradía de 76.821,07 puntos.

Por su parte, el NSE Nifty50, el índice de referencia de la Bolsa Nacional de Valores de la India, subía un 1,48 % hasta las 23.938,90 unidades.