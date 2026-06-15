Topuria: "Volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso"

A través de su cuenta de Instagram, Topuria se dirigió a Gaethje con este mensaje: "Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas".

"He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha", agregó.

Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.