Alemania ve una oportunidad "este verano" para negociaciones con Rusia

"La señal ya ha sido enviada a Moscú. Ahora le corresponde a Vladimir Putin decidir si quiere negociar o seguir disparando. Creo que existe una oportunidad este verano para iniciar conversaciones", señaló el jefe de la diplomacia germana en una entrevista a la cadena de televisión RTL.

Recordó que Alemania, Francia y el Reino Unido se han organizado en el llamado formato E3 en estrecha coordinación con "todos" los demás socios de la Unión Europea (UE) y Ucrania, y han expresado su disposición a dialogar con Moscú.

"Naturalmente, no somos independientes. Claramente estamos del lado de Ucrania. Pero también estamos dispuestos a dialogar", indicó.

Wadephul afirmó que, al final, Putin debe llegar a la conclusión de que continuar esta guerra realmente no tiene sentido".

"Quizá se encuentre ahora en una fase en la que reflexiona seriamente sobre ello", añadió.

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Putin, dijo, debe saber -y debería comprender- que el apoyo a Ucrania no disminuirá.

"Tras las elecciones húngaras hemos podido enviar señales importantes", dijo acerca de la derrota en las urnas de Viktor Orbán, uno de los aliados más estrechos de Putin y que bloqueaba importantes decisiones y ayudas para Ucrania en la Unión Europea (UE), que su sucesor, Péter Magyar, ha desbloqueado.

El desbloqueo del crédito de la UE significa que Ucrania contará con recursos financieros suficientes para el futuro, recalcó Wadephul.

También influye en la ecuación, dijo, la señal de que la UE comienza ahora las negociaciones con Ucrania para su adhesión al bloque comunitario, aunque admitió que será un proceso largo.

Además, en paralelo, "existen numerosas sanciones contra Rusia que afectan a la economía rusa", recordó.

"Por lo tanto, desde un cálculo racional y pragmático, (Putin) debería llegar a la conclusión de que este es un buen momento para negociar", sostuvo el ministro de Exteriores alemán.

En su opinión, por tanto, "existe una posibilidad realista" de negociar y "esa posibilidad debe aprovecharse, aunque la situación sea muy difícil".

"Por supuesto, Rusia también podría continuar esta guerra durante varios años más y eso hay que reconocerlo. Pero, desde nuestra perspectiva, la guerra solo provoca más sufrimiento para ambas partes. Si abordamos el asunto con seriedad, con respeto, y manteniendo un buen diálogo con ambos lados, entonces existe esa oportunidad. Y es precisamente para esa oportunidad para la que queremos prepararnos", señaló.