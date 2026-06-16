Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque ucraniano con drones contra la ciudad

"Los ataques con drones enemigos contra Moscú han continuado durante las últimas 24 horas. Uno de los drones dañó una refinería de petróleo de Moscú. No hay víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar", comunicó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en redes sociales.

El Ministerio de Emergencias local comunicó que el incendio se encuentra ya controlado, aunque las labores de extinción continúan, y Sobianin aseguró que desde medianoche, las defensas rusas habían derribado hasta 60 drones.

Según la parte ucraniana, la refinería atacada en la capital rusa procesa alrededor de once millones de toneladas de petróleo al año y cubre casi el 40 % de la demanda de gasolina y la mitad de la de diésel en Moscú.

La agencia TASS calificó el ataque ucraniano contra Moscú como "uno de los mayores de este año". Señaló que el mayor ataque se produjo en la primera mitad del día 17 de mayo, cuando 81 drones fueron derribados por las defensas antiaéreas.

En Krasnodar, las autoridades regionales también reconocieron un incendio de un depósito de petróleo "debido a la caída de un dron" de los 32 destruidos.

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Las autoridades de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, informaron haber derribado 16 drones durante la noche. Mientras tanto, en Kaluga, vecina de Moscú, tumbaroin siete.

El Ministerio de Defensa ruso asegura que las defensas antiaéreas interceptaron un total de 172 drones en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Volgogrado, Vorónezh, Oriol, Tambov, Tula, Rostov, Riazán, Krasnodar y la región de Moscú.

También fueron derribados drones en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.

En un gran número de regiones fueron encendidas las alertas de peligro por misiles, incluida Tula, justo al sur de la región de Moscú.