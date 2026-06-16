Balance de la visita papal a España: Que el señor nos perdone el trabajo que le hemos dado

En estos términos se pronunció el coordinador adjunto de la visita del papa León XIV a España, Fernando Giménez Barriocanal, en la rueda de prensa en la que hicieron balance del histórico viaje de León XIV, en el que ha recorrido 2.500 kilómetros en seis días.

La ruta del pontífice incluyó paradas en las ciudades de Madrid (centro) y Barcelona (noreste) en la España peninsular, y las de Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias (Atlántico), junto a representantes locales de la Iglesia.

Como responsable económico de la visita, Giménez Barriocanal explicó que "aunque todavía no se han cerrado las cuentas", el coste alcanzará "prácticamente los 26 millones de euros", y prefirió no arriesgarse con el impacto económico que dejará el viaje, más allá de los 150 millones de euros de estimación inicial.

"Lo que a mí me toca es pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Hemos fallado en algunas cosas en materia de comunicación sobre los benefactores", reconoció al referirse al documento que planteaba que aquellos benefactores que aportasen medio millón de euros tenían garantizado un saludo personal con León XIV.

El coordinador de la visita pontifia a España, Yago de la Cierva, destacó la colaboración "sublime" del Gobierno central y la labor de los Gobiernos locales, y subrayó el papel del rey Felipe VI.

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A su juicio, el monarca puso "el broche final" a la visita papal al ceder el avión oficial que estaba usando "al único jefe de Estado que no tiene avión privado" ante los problemas técnicos que retrasaron su marcha.

"La visita nos ha desbordado", abrió su intervención el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, que reconoció que en vísperas de la visita tenían "bastante agobio" por terminar los preparativos, y "ahora hay otro agobio", porque el papa les ha dicho que ahora toca "acompañar el asombro y trabajar".

"Hace unos meses escribimos que la emoción no podía quedarse en emotivismo: ¿Cómo convertir la emoción en virtud y que la emoción y la razón se encuentren? (...) Lo vivido nadie nos los va a quitar, pero la acción de gracias ha de ser una acción que acompañe lo que el papa nos ha dicho", aseveró.

Según indicó, buena parte de las intervenciones de León XIV en España han tenido como hilo conductor la encíclica 'Magnifica Humanitas' sobre inteligencia artificial, que presentó el 25 de mayo pasado, y destacó que en los meses previos a la reciente visita, el papa haya emergido como "una autoridad mundial, una referencia ética mundial".