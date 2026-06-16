Banco de México espera que el crecimiento repunte en el segundo semestre de 2026

En su reporte sobre las Economías Regionales, Banxico apuntó que pese al retroceso observado durante el primer trimestre del año, los directivos empresariales consultados mantienen expectativas de expansión para los próximos doce meses en indicadores como demanda, contratación de personal e inversión fija.

De acuerdo con el documento correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, el principal desafío para la actividad económica será la incertidumbre asociada a las decisiones comerciales de Estados Unidos, particularmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Banxico advirtió que estos factores podrían afectar especialmente a los estados del norte y del centro del país debido a su estrecha integración con la economía estadounidense, aunque también destacó que el trato preferencial que mantienen las exportaciones mexicanas dentro del acuerdo comercial representa una oportunidad para fortalecer la integración productiva de América del Norte.

Entre los elementos que marcarán la evolución económica durante el resto de 2026 figuran además la seguridad pública, la disponibilidad de infraestructura, el comportamiento de la inversión privada y el impacto de conflictos geopolíticos internacionales.

Los empresarios consultados identificaron como riesgos un posible deterioro de la seguridad, una escalada de las tensiones en Oriente Medio y una inversión pública en infraestructura menor a la prevista.

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Asimismo, el banco central alertó sobre los efectos de fenómenos climáticos extremos y las restricciones en el suministro de agua y energía, factores que podrían limitar el crecimiento de diversas actividades productivas en distintas regiones del país.

A nivel nacional, el producto interno bruto (PIB) mostró una reducción trimestral de 0,62 %, afectado por la debilidad de las manufacturas, la construcción y algunos servicios.