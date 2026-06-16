Bonnie Tyler ya no está en coma, pero sigue "muy mal" y cancela próximos conciertos

En un comunicado publicado en su web oficial en las últimas horas, precisaron que, "aunque su condición ha mejorado, el proceso es lento" y los médicos consideran que "llevará tiempo" su total recuperación.

Por este motivo, anunciaron que va a "cancelar o en la medida de lo posible posponer hasta el próximo año" todos los espectáculos que tenía previstos para este verano.

"Esto afectará a todos los espectáculos programados hasta finales de agosto. Por el momento, tenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse", añadió su equipo.

En la nota pidieron disculpas a los fans de la cantante y a los socios promotores "por la decepción que esto pueda causar", pero confiaron en que les puedan acompañar "en estas difíciles circunstancias".

"Esperamos veros el próximo año. Queremos agradecer a todos las numerosas muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie y queremos decirles que ella está al tanto de sus buenos deseos y los agradece enormemente", indicaron.

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Tyler, de 74 años, fue ingresada a comienzos de mayo en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal.

Nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).