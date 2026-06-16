Brigitte Macron lleva de visita a las parejas de los líderes del G7 a una ciudad medieval

Brigitte Macron recorrió Yvoire, un pueblo que figura en la lista de 'Pueblos más bonitos de Francia', situado a medio camino entre Évian y Ginebra, también a orillas del lago Lemán, junto a Victoria Starmer, esposa del primer ministro británico; Charlotte Gass, esposa del canciller alemán; Diana Fox Carney, esposa del primer ministro canadiense; y Heiko von der Leyen, esposo de la presidenta de la Comisión Europea.

La gran ausente de esta cumbre fue Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, que no viajó a Évian.

Además de Donald Trump, vinieron sin pareja a la cumbre de Évian el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y las primeras ministras de Italia y Japón, Giorgia Meloni y Sanae Takaichi.

La primera dama francesa, como anfitriona de los acompañantes de los líderes del G7, se encarga del programa cultural que como es costumbre se desarrolla en cumbres como la de Évian, que es la segunda que organiza Emmanuel Macron, tras la que presidió en Biarritz en 2019.

Con esta cumbre de Évian, Francia ha organizado ocho de las 52 citas de líderes del G7 (Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) desde su nacimiento en la también localidad francesa de Rambouillet en 1975, en plena crisis económica desencadenada por el choque petrolero de 1973.

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Canadá se incorporó en 1976 y la Unión Europea participa en el foro desde 1977.