Colombia deja en "standby" su petición a España para que devuelva la colección Quimbaya

La viceministra colombiana de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, aseguró este martes en una rueda de prensa en Madrid que no es que Colombia haya cesado su petición al Gobierno español, pero que "está en standby", pues "este gobierno ha hecho lo que ha podido".

"Lo que se acordó fue hacer esa digitalización de las piezas, hacer talleres en torno a esa exposición virtual y dejar el tema en lo pedagógico", apuntó la viceministra, que comentó que hay una comisión que se reúne periódicamente para evaluar este tema.

La colección Quimbaya consiste en 122 piezas arqueológicas precolombinas que fueron regaladas por el presidente colombiano Carlos Holguín a la monarquía española en el siglo XIX y que están en el Museo de América de Madrid.

En mayo de 2024, el entonces ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, envió una carta al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y al de Cultura, Ernest Urtasun, para pedir la devolución de las piezas.

Sin embargo, la viceministra aseguró hoy que "se está avanzando de a poquitos" y que ya no están en ese momento "mediático" en que se envió la carta. "Eso paró un poco pero los procesos de ley van siguiendo su curso, que es lo que se hace en las comisiones de seguimiento", añadió.

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La viceministra aseguró que se trata de "un tema complejo" porque en el caso de que España lo devolviera no sabrían a quién se lo devolverían, puesto que los Quimbaya era un pueblo precolombino que ya no existe, y que además, al haber sido expoliado, se necesitarían rituales para devolverle su espiritualidad.

"Imaginemos que la colección Quimbaya vuelve al museo nacional (de Colombia), ¿y entonces quién la va a ver? ¿Solo los que vivan en Bogotá? Entonces estamos luchando contra el colonialismo pero replicamos un modelo centralista", aseveró la viceministra.

Además, frente a la demanda a España, "este gobierno (colombiano) ha hecho lo que ha podido", zanjó Vergara.

El embajador colombiano en España, Eduardo Ávila, agregó que exploraron la posibilidad de una exposición itinerante y no virtual, y que el Ministerio de Exteriores colombiano lo propuso, pero esta propuesta "se ha congelado" porque se han llegado a acuerdos para dar a conocer en España y Colombia la cultura Quimbaya "más allá del objeto como tal".

Las piezas reclamadas, que Colombia prefiere llamar Colección Quimbaya pese a que se le conoce popularmente como 'tesoro Quimbaya', fueron halladas en 1890 en Filandia, en el departamento del Quindío.

Hay objetos de cerámica, orfebres, líticos y orgánicos, y pertenecen a esa cultura precolombina que habitó el centro de Colombia y que durante la colonización española fue uno de los pueblos más afectados hasta desaparecer en el siglo XVII.