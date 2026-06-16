Cómo los medios tradicionales pueden adaptase a la era digital

El consultor Jim Egan, principal autor del estudio, sostiene que los medios de comunicación convencionales deben adaptarse a esos nuevos hábitos de las audiencias, sobre todo entre los jóvenes, para garantizar su futuro. Estas son sus principales recomendaciones:

La transformación del consumo informativo no se limita a un grupo concreto, aunque el informe subraya diferencias claras según la edad. Más de la mitad de los usuarios de entre 18 y 24 años nunca ha consumido prensa de forma habitual, y las redes y servicios de vídeo se consolidan como su principal vía de acceso a las noticias. Egan advierte de que no se trata de un fenómeno transitorio, sino de un cambio estructural en la forma en que distintas generaciones se relacionan con la información.

El reto no es solo qué contenidos se ofrecen, sino cómo se difunden. Egan defiende que las organizaciones informativas deben adaptarse a un "entorno de distribución diferente", en el que las redes y plataformas de vídeo sustituyen en gran medida a los canales, sitios web o aplicaciones de los propios medios como puerta de acceso a la información.

"No hay que verlos como enemigos a los que combatir, sino como personas de las que aprender", declaró. Estos creadores han desarrollado formas de narrar y conectar con el público que generan fidelidad, y los medios pueden incorporar ese estilo de relato y cercanía en sus propios formatos. Esta labor no tiene por qué limitarse a perfiles jóvenes, y citó como ejemplo de figura de gran influencia al centenario naturalista británico David Attenborough.

El directivo advirtió de que depender únicamente de la publicidad es cada vez más arriesgado. Así, conviene ampliar las fuentes de ingresos, fomentando el crecimiento de las suscripciones digitales y desarrollando productos adicionales como boletines periódicos, eventos, conferencias y otros formatos especializados.

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El informe señala que en los países con medios de servicio público consolidados, estos siguen situándose entre los de mayor alcance y niveles de confianza. Egan apunta a que su viabilidad depende de mantener una base amplia y representativa de audiencia, ya que la pérdida de conexión con el público debilita su legitimidad social y su posición en el debate político para asegurar su financiación.