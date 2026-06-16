Cualquier acuerdo con el régimen iraní "fracasará", vaticina el hijo del sah de Irán

Pahlavi hizo estas declaraciones en una entrevista publicada este martes por el periódico británico The Times, después de que EE.UU. e Irán llegasen a un acuerdo preliminar para acabar el conflicto armado iniciado el 28 de febrero, que permitirá la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, y que será firmado el viernes en Suiza, tras el cual comenzarán las negociaciones con una duración de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington.

"Cualquier acuerdo con este régimen fracasará. Nunca se podrá confiar en él. Seguirá chantajeando al mundo, oprimiendo a los valientes e inocentes iraníes y sembrando el terror y la inestabilidad en la región y a nivel internacional, incluso en las calles del Reino Unido", opinó Pahlavi.

Cuando a principios de año, los iraníes salieron a las calles para protestar contra el régimen islámico, el hijo del sah era visto por algunos como una figura que eventualmente podría asumir el poder en un futuro cambio de régimen.

Sin embargo, su identificación con los intereses del Gobierno israelí y su apuesta por la continuidad de una guerra contra su propio pueblo afectaron a su imagen y su credibilidad como figura que sume consensos dentro de Irán.

En la entrevista, Reza Pahlavi insiste en que la comunidad internacional debería respaldar la lucha del pueblo iraní por la libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Llegar a un acuerdo con un régimen que asesinó a 40.000 manifestantes en dos días en enero -un dato que no ha sido independientemente verificado- es moralmente incorrecto y estratégicamente erróneo. Será contraproducente", afirmó.

"Pero voy a ser claro: con o sin apoyo internacional, este régimen caerá. El pueblo de Irán se liberará de la tiranía. Es incompatible con el mundo libre", puntualizó.

Para Pahlavi, Occidente comete un error al tratar a la República Islámica como un régimen cuyo comportamiento podría moderarse, cuando se trata de una entidad fundamentalmente totalitaria.

"El núcleo del problema es el propio régimen, su naturaleza. No hay manera de que este régimen, con su mentalidad, pueda adaptarse al mundo, en particular al mundo libre. Sencillamente es incompatible", consideró.

Su padre, Mohammad Reza Pahlavi, fue el último sah de Irán, y gobernó el país de 1941 hasta su derrocamiento en 1979 durante la Revolución Islámica, que instauró la actual teocracia chií.